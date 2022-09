¿Qué hacer al terminar una relación amorosa?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si una relación impide su crecimiento, se ha vuelto nociva para su salud emocional y ambos no están en el mismo nivel de compromiso y respeto, es momento de terminarla... ¿Pero qué hay después?

Tras una ruptura puede ser que inicie un proceso duro en el que tendrá que desacostumbrarse a tener contacto con esa persona, entender que ya no estará en su vida y seguir adelante.

Sí, se escribe fácil, pero no lo es, requiere de disciplina para no retroceder, determinación para entender que lo que no hace bien, no suma, sino que resta, y paciencia y consideración consigo mismo(a), porque habrá días buenos y malos, días en los que siente que ya está sanando esa heridas y días en los que sentirá que no es así.

Todo es parte del proceso, sentirlo y entenderlo es esencial para siempre estar dispuesto(a) a dar el siguiente paso.

LEA: ¿Es posible cambiar lo que no nos gusta de alguien?