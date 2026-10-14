Tendencias: Adiós quiet luxury, hola drama

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras una era de líneas silenciosas y fórmulas de algoritmo, las pasarelas de otoño-invierno 2026/27 devuelven a la moda su derecho a la fantasía. Louis Vuitton convirtió su desfile en un paisaje de musgo y folclore futurista, mientras Loewe apostó por el juego con vestidos de látex en tonos cítricos y abrigos hinchados de inspiración marinera.

En paralelo, Gabriela Hearst, McQueen y Givenchy se sumergieron en un romanticismo gótico de capas vaporosas, encajes y bordados botánicos, y el art déco regresó a la noche con túnicas de abalorios y destellos flapper , el contrapunto perfecto al quiet luxury de temporadas pasadas.

Sin embargo, la fantasía convive con una elegancia más serena y cotidiana. Jonathan Anderson reinterpreta la chaqueta Bar de Dior con vaqueros holgados y Matthieu Blazy suaviza el bouclé de Chanel con cortes boxy y camisas largas por fuera, mientras las cinturas se desplazan hacia la cadera o hacia arriba para demostrar que un pequeño ajuste de silueta puede ser revolucionario.

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Frente al reinado del oversize, Pieter Mulier recupera el cuerpo en su despedida de Alaïa con vestidos de tirantes ceñidos y sin accesorios, una declaración de que la ropa está hecha para personas reales.

Por encima de todo, el otoño de 2026 habla de longevidad: las llamadas "herencias modernas", prendas de corte impecable y carácter propio, como la bata-abrigo de seda de Conner Ives, que se compran para guardarlas.