Tendencias: Adiós quiet luxury, hola drama

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras una era de líneas silenciosas y fórmulas de algoritmo, las pasarelas de otoño-invierno 2026/27 devuelven a la moda su derecho a la fantasía. Louis Vuitton convirtió su desfile en un paisaje de musgo y folclore futurista, mientras Loewe apostó por el juego con vestidos de látex en tonos cítricos y abrigos hinchados de inspiración marinera.
En paralelo, Gabriela Hearst, McQueen y Givenchy se sumergieron en un romanticismo gótico de capas vaporosas, encajes y bordados botánicos, y el art déco regresó a la noche con túnicas de abalorios y destellos flapper, el contrapunto perfecto al quiet luxury de temporadas pasadas.
Sin embargo, la fantasía convive con una elegancia más serena y cotidiana. Jonathan Anderson reinterpreta la chaqueta Bar de Dior con vaqueros holgados y Matthieu Blazy suaviza el bouclé de Chanel con cortes boxy y camisas largas por fuera, mientras las cinturas se desplazan hacia la cadera o hacia arriba para demostrar que un pequeño ajuste de silueta puede ser revolucionario.
Frente al reinado del oversize, Pieter Mulier recupera el cuerpo en su despedida de Alaïa con vestidos de tirantes ceñidos y sin accesorios, una declaración de que la ropa está hecha para personas reales.
Por encima de todo, el otoño de 2026 habla de longevidad: las llamadas "herencias modernas", prendas de corte impecable y carácter propio, como la bata-abrigo de seda de Conner Ives, que se compran para guardarlas.
A ellas se suman los tejidos opulentos y los floras oscuros de Dries Van Noten, Ralph Lauren y Erdem, el púrpura real de Loewe y Tory Burch, el cuadro en versión sofisticada y la chaqueta militar depurada de Khaite y Ann Demeulemeester. Más que una lista de tendencias, es una invitación a vestirse con intención y a construir un armario con historia.