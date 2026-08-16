Olvídate de la piel de lija: Guía para suavizar codos, rodillas y talones

Tegucigalpa, Honduras.- Seguro te ha pasado, te pones una crema carísima en la cara todos los días, pero los codos siguen ásperos y oscuros. Lo mismo pasa con las rodillas, que de repente se sienten como papel de lija, o los talones, que en verano se agrietan tanto que hasta duele caminar descalzo. La buena noticia es que arreglarlo no toma casi nada de esfuerzo, solo hay que saber por dónde empezar. Lo que pasa ahí es bastante simple, esas zonas tienen menos glándulas que producen grasa natural, así que ya de por sí tienden a resecarse más rápido que el resto de la piel, y si le sumas el roce de todos los días, apoyar los codos en la mesa, arrodillarte, caminar con sandalias, tienes la combinación perfecta para que la piel se engrose y pierda agua sin que te des cuenta. Y ojo con las duchas larguísimas de agua bien caliente, porque ahí también está parte del problema. Un estudio del Journal of Clinical Medicine midió lo que le pasa a la piel después del contacto con agua caliente y encontró que se pierde bastante más agua a través de ella, sube su pH y aparece enrojecimiento, justo lo que menos necesitan zonas que ya vienen resecas de fábrica.

La buena noticia es que la urea cuenta con evidencia científica que respalda su eficacia. En un ensayo con pacientes diabéticos, cuya piel de los pies suele presentar mayor sequedad y deterioro, una crema con urea, arginina y carnosina utilizada durante ocho meses mejoró notablemente la hidratación y redujo la resequedad, con resultados visibles desde las primeras aplicaciones.

El truco está en aplicarla con la piel todavía húmeda después de bañarte, para atrapar esa agua en lugar de dejarla escapar, y si le das un par de semanas de constancia, vas a notar la diferencia.

Rutina paso a paso para evitar la resequedad

Sigue este orden con calma, ninguno de los pasos toma más de un par de minutos, pero la constancia es lo que realmente marca la diferencia. - Exfolia una o dos veces por semana: Usa una piedra pómez o un exfoliante suave sobre codos, rodillas y talones húmedos, para retirar las células muertas antes de hidratar. - Aplica crema con urea después de bañarte: Hazlo sobre la piel todavía húmeda, así ayudas a sellar el agua en lugar de dejarla evaporar. - Usa paños o calcetines de algodón por la noche: Potencian la absorción del producto y aceleran bastante los resultados visibles.

- Evita el agua muy caliente al bañarte: Opta por agua tibia y duchas cortas, así no debilitas todavía más la barrera de la piel. - Repite la rutina a diario: La constancia importa más que la cantidad de producto que apliques en una sola vez.

Errores comunes