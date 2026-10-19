Personalidades espeluznantes: viaje al lado oscuro del cerebro

Pennsylvania, Estados Unidos.- El científico Marc Dingman, doctor en Neurociencia y profesor en la Pennsylvania State University, en Estados Unidos, lleva años investigando los comportamientos humanos y aquello que revelan acerca del funcionamiento del cerebro y sobre por qué pensamos, sentimos y actuamos del modo en que lo hacemos. Desde su web Neuroscientifically Challenged (Desafíos Neurocientíficos) y a través de sus artículos científicos y libros, Dingman divulga, con un relato accesible, los conocimientos más interesantes y actuales de la neurociencia, disciplina enfocada en comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales. Una de las facetas más llamativas e impactantes de su trabajo científico y divulgativo son sus investigaciones de los casos clínicos más extraños y peculiares de personalidades y comportamientos humanos fuera de lo común, a los que califica como verdaderas "rarezas", tal y como titula su último libro, donde describe y analiza estos fenómenos extremos. Las investigaciones de Dingman se centran en aquellos casos en general poco conocidos, pero bien documentados, en los que personas normales que han sufrido un episodio perjudicial para su cerebro ven cómo su forma de experimentar el mundo cambia radicalmente, afectando mucho más que su personalidad.

Cuando el cerebro funciona de manera extraña

Aunque la mayoría de los fenómenos extraños que aborda este científico se originan en algún trastorno adverso sufrido por el cerebro (como un traumatismo, un tumor, una infección, un ictus o un trastorno psiquiátrico), en otros casos no parecen haber surgido como consecuencia de trastorno alguno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su lugar, se trataría más bien de manifestaciones peculiares de lo que por lo demás se consideraría el funcionamiento habitual de un cerebro normal, aunque situándonos en el extremo del espectro de ese comportamiento cerebral normal, según explica. Dingman se centra en investigar verdaderas rarezas del comportamiento de las personas y el funcionamiento de su cerebro, e intenta descubrir cómo puede provocar tales rarezas ese enigmático órgano que se aloja en nuestras cabezas.

Una variada colección de monstruosidades mentales

Así, ha investigado los casos de pacientes que presentaron talentos geniales tras sufrir un golpe en la cabeza; que después de una lesión cerebral, desarrollaron una memoria fuera de lo común o una habilidad musical o matemática que nunca habían mostrado (síndrome del sabio adquirido). Pero también ha estudiado los casos de “personalidades espeluznantes”, dignos de la literatura y la filmografía de terror, que causan un profundo sufrimiento no solo a quienes las experimentan sino además a quienes los rodean. Se trata de personas que vieron cómo su vida mental “se vio desagradablemente enriquecida”, por ejemplo, al sentir que su cuerpo pertenecía a un animal de otra especie o experimentar alucinaciones más intensas que las producidas por cualquier droga psicodélica, o que directamente creían estar muertas. Tras sufrir una alteración cerebral, otras personas perdieron ciertas capacidades fundamentales, como la de reconocer la cara de individuos a las que conocen de toda la vida; o la de distinguir entre la imagen de un espejo y la del mundo real, así como la facultad de generar imágenes dentro de su propia cabeza. Por el entorno de investigación de Dingman desfilan pacientes que aseguran que están muertos, como si fueran zombis, y piden que los entierren (síndrome de Cotard); que creen que su familia ha sido sustituida por dobles idénticos (síndrome de Capgras); o que viven como si fueran animales y adoptan su comportamiento (licantropía clínica). Otros ven cómo una de sus manos se rebela y deshace lo que la otra hace, hasta el punto de agredirles (síndrome de la mano ajena) o conviven con varias identidades dentro del mismo cuerpo, cada una con su propia historia y recuerdos (trastorno de identidad disociativo).

El trasfondo de los comportamientos anómalos

Dingman no aborda esos casos como atracciones circenses sino teniendo siempre presente que detrás de cada una de estas historias hay personas que sufren, e intentando responder a la pregunta de hasta qué punto nuestra mente puede matar o curar. Este reconocido neurocientífico estadounidense se interesa en todas estas personalidades anómalas por lo que revelan sobre el cerebro de cualquiera de nosotros, tratando de dilucidar cuestiones como qué diferencia a una persona con múltiples personalidades de cualquier otra, o si realmente existe un cerebro “normal” o solo un amplio espectro de variaciones. Por ejemplo, a partir de cada caso analiza qué zonas del cerebro están implicadas en la identidad, el control de impulsos, el manejo del miedo o la construcción del esquema corporal; y cómo ciertas lesiones muy localizadas pueden alterar únicamente una función concreta (reconocer caras, percibir el propio cuerpo, hablar, escribir o medir el tiempo), según explica.

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