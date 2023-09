Ciclo menstrual: cuidados y riesgos

“La pubertad precoz es la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica (antes de los 8 años). Es un cuadro que debe tener la atención necesaria de los padres, ya que podría tener repercusiones negativas. Debe abordarse con la seriedad del caso y con el acompañamiento del endocrinólogo pediatra”.

Si hablamos de mal olor en el flujo menstrual, puede haber otros factores que no tienen que ver con infecciones, al respecto McNiel destaca el uso de medicamentos que podrían alterar el ph vaginal y causar modificaciones hormonales.

Un ritmo de vida activo también puede influir, “después del ejercicio o practicar un deporte, el sudor al entrar en contacto con el flujo menstrual podría ser una causa de mal olor”.

No cambiar frecuentemente el tampón o la toalla sanitaria es otro factor, “los tampones y las toallas están diseñados para absorber el flujo menstrual, pero no tienen vida útil muy larga, razón por la cual entre mayor tiempo lo use mayor será la descomposición del flujo menstrual, por lo que se recomienda su cambio frecuente”.