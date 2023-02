Gestión de la ira en el trabajo: las claves

Entonces, ¿por dónde empezar? La ira a menudo tiene mala reputación y cuando estamos molestos nos decimos que no deberíamos estarlo; que sentirse así está mal y, en consecuencia, sentimos vergüenza, es un ciclo inexorable. No se culpe. Igual de importante es hacer una verificación de la verdad.

La ira nos indica que algo anda mal, y a menudo se desencadena por la percepción en lugar de la verdad. Imagine, por ejemplo, que un colega llega tarde a una reunión que usted está dirigiendo. La ira se activa porque, para usted, eso significa que no siente respeto hacia su figura. Pero la realidad puede ser tan simple como que tuvo un trayecto de tráfico pesado.

Por otro lado, sea consciente de cuando su ira está fuera de proporción con los acontecimientos. En ocasiones, pequeños eventos desencadenan una ira significativa. Sin embargo, esto generalmente indica que usted no está detonando por lo que está sucediendo en ese preciso instante, sino por una acumulación de conflictos no resueltos.

Pregúntese: ¿hay alguna evidencia real de que su colega no lo respeta? Indague si es una realidad precisa o simplemente su versión de la verdad.

Asimismo, tenga claro lo que siente y lo que quiere. Puede que no esté de acuerdo con una decisión de su jefe, pero al no expresarla crea una experiencia de insatisfacción, ira y rechazo. No suponga que la contraparte puede leer su mente, y menos, sus inconformidades.

Al dejar que los demás sepan cómo se siente y lo que necesita, es menos probable que alimente su enojo e ira. Un punto esencial es reconocer cuándo nos tomamos todo personal (el “yo” y “yo”). Cuando esto ocurre echamos sal en una herida de la infancia o una historia falsa, a menudo en torno a creencias de no ser lo suficientemente buenos, perfectos o fracasados.