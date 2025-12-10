Hábitos y descuidos que están saboteando sus finanzas personales

Madrid, España.- Cuando la inflación es alta y los precios de los productos, servicios y alquileres de vivienda, así como las facturas de agua, gas y electricidad suben en un porcentaje considerablemente mayor que la subida de los salarios e ingresos, a muchas personas, parejas y familias no les resulta fácil ahorrar. Guardar dinero como previsión para las necesidades futuras puede parecer una utopía cuando hay que hacer malabarismos solamente para “llegar a fin de mes”. Sin embargo, a pesar de que el contexto económico sea difícil, “ahorrar es esencial y quien no lo tenga como objetivo está equivocado", señala la doctora en Finanzas, Elisabet Ruiz Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, UOC, (www.uoc.edu), en Cataluña, España. Muchas veces, lo que dificulta que economicemos y guardemos dinero, no son solamente una situación económica complicada o una inflación elevada, sino también nuestros propios comportamientos, carencias y hábitos, que actúan como auténticos “saboteadores”. La profesora Ruiz Dotras, fundadora de la plataforma ‘online’ de empoderamiento y educación financiera Elisabet.RD (https://elisabetrd.com), describe algunos de esos “saboteadores” que obstruyen o entorpecen nuestro ahorro sin darnos cuenta, y explica qué medidas podemos tomar para dejarlos sin efecto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Saboteador nº 1: falta de control del gasto. -Cómo desactivarlo: Revisa tus gastos. Para Ruiz Dotras “identificar dónde se puede recortar es el primer paso hacia una gestión financiera más saludable”. “Haciendo una sencilla revisión, seguramente se encontrarán gastos innecesarios o suscripciones olvidadas que pueden convertirse en una considerable cantidad de dinero a final de año”, señala. Para conseguirlo, y teniendo en cuenta que mucha gente gestiona sus finanzas en línea, la experta aconseja “descargar los extractos bancarios o analizar los gastos desde la aplicación (app) del banco”. Saboteador nº 2: gasto excesivo en ocio. -Cómo desactivarlo: No gastes más del 15 % de tus ingresos en ocio. Al asignar un presupuesto para el ocio, se evita sacrificar el bienestar financiero por unos instantes de diversión, según Ruiz Dotras, quien aconseja establecer un límite "de entre el 10 % y el 15 % de nuestros ingresos" para destinarlo a ese apartado. Según la profesora de la UOC, este límite no solo establece un control, sino también un autoconocimiento, ya que “es crucial comprender nuestras necesidades de ocio y cómo se alinean con nuestra realidad económica, para evitar gastos innecesarios”. Saboteador nº 3: compras impulsivas. -Cómo desactivarlo: Reflexionar antes de comprar. Varios estudios indican que la serotonina y la dopamina (sustancias implicadas en la química cerebral y relacionadas con el placer y el estado de ánimo) juegan un papel importante en las decisiones de compras impulsivas y las puntas o picos de estas sustancias generan adicción", según la profesora de la UOC.