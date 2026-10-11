Se llama Hitler Mussolini y será alcalde en Perú: su nombre coincide con el de dos dictadores

Lima, Perú.- Un candidato cuyo nombre reúne a dos de los dictadores más conocidos del siglo XX se convirtió en el nuevo alcalde de un municipio de los Andes peruanos. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, quien ganó las elecciones municipales de Queropalca, en la región de Huánuco, bajo la bandera del partido de izquierda Ahora Nación.
El empresario, vinculado al transporte de carga, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34.54% de los 663 sufragios contabilizados, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), citados por la agencia EFE.
Su principal contendiente fue Gaspar Osorio, del partido Renovación Popular, de tendencia ultraderechista, quien alcanzó 204 votos, un 30.76% del total.
Flores, de 45 años, asumirá la alcaldía el 1 de enero de 2027. Su elección llamó la atención fuera de Perú debido a sus nombres, que coinciden con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano.
Sin embargo, el resultado electoral no implica que el alcalde electo comparta las ideologías de esos personajes históricos. El interés generado por su nombre contrasta con la información sobre su trayectoria política: de acuerdo con los registros electorales citados, perteneció hasta 2025 a Fuerza Popular, la agrupación política de derecha vinculada a Keiko Fujimori.
Otros políticos peruanos con el nombre Hitler
El caso de Flores no es el primero en el país sudamericano. En Perú, otros políticos con el nombre Hitler también han llegado a ocupar cargos públicos.
En 2021, el médico Hitler Saavedra Casternoque obtuvo un escaño en el Congreso peruano con el partido Somos Perú, de orientación centrista.
Cuatro años antes, en las elecciones municipales de 2018, Hitler Alba Sánchez fue elegido alcalde del distrito de Yúngar, en la región de Áncash. Durante su campaña se presentó ante los electores como "el Hitler bueno", una frase que contribuyó a identificarlo públicamente.
Alba Sánchez consiguió posteriormente la reelección al imponerse a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, cuyo nombre también evocaba a una figura histórica asociada con el comunismo soviético.