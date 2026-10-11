Se llama Hitler Mussolini y será alcalde en Perú: su nombre coincide con el de dos dictadores

Lima, Perú.- Un candidato cuyo nombre reúne a dos de los dictadores más conocidos del siglo XX se convirtió en el nuevo alcalde de un municipio de los Andes peruanos. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, quien ganó las elecciones municipales de Queropalca, en la región de Huánuco, bajo la bandera del partido de izquierda Ahora Nación.

El empresario, vinculado al transporte de carga, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34.54% de los 663 sufragios contabilizados, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), citados por la agencia EFE.

Su principal contendiente fue Gaspar Osorio, del partido Renovación Popular, de tendencia ultraderechista, quien alcanzó 204 votos, un 30.76% del total.

Flores, de 45 años, asumirá la alcaldía el 1 de enero de 2027. Su elección llamó la atención fuera de Perú debido a sus nombres, que coinciden con los de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano.