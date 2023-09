¿Infidelidad o romanticismo? La razón de porque se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida”, menciona el coro de la canción.

Esto ha causado una tendencia en la red social de TikTok donde se le da un enfoque de romanticismo, quienes deberán regalarse flores amarillas con el objetivo de expresar el amor que se tienen entre sí, y aparentemente cumplir aquel sueño de “Floricienta”.

Por otro lado, también existe la teoría de que las flores amarillas se relacionan con celos, traición, envidia e inconsistencia, por lo tanto, a pesar de que la intención sea buena, extenderlas a la persona amada es casi asegurar el rompimiento de pareja debido que significan que el amor se debilitó.