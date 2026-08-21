Horóscopo del viernes 21 de agosto: así te trata el destino según tu signo

Tegucigalpa, Honduras.- El viernes llega cargado de matices; mientras algunos signos recibirán gratificaciones y buenas noticias en el terreno profesional, otros tendrán que lidiar con dudas sentimentales, pequeños achaques de salud o un exceso de responsabilidades que empieza a pasar factura.
El amor pide sinceridad y atención hacia la pareja, el trabajo exige paciencia y cooperación, y la salud invita a tomarse las cosas con más calma. Repasa a continuación qué le espera a tu signo este 21 de agosto y cómo afrontarlo de la mejor manera.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No le des tanta importancia al trabajo, hay seguridad en tu entorno, especialmente contigo. Intenta no caer en corrillos y comentarios sobre una situación laboral que no va contigo. Las dudas sentimentales no pueden quedarse para siempre. Explora las alternativas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si no tienes cuidado, el exceso de responsabilidades puede acabar pasándote factura. En cualquier caso, y, por si te sirve de consuelo, debes saber que el esfuerzo de ahora acabará mereciendo la pena, especialmente en términos profesionales.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Recibirás una gratificación en el trabajo por unas tareas extra que has realizado con éxito. Aunque no estás en tu mejor momento personal, puede aparecer alguien que sepa ver en ti lo que realmente crees esconder. No quieras salirte con la tuya a toda costa.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La ilusión por algún proyecto se verá gratificada por buenas noticias. Algún pequeño problema de salud podría apartarte de tus obligaciones, pero no te preocupes porque no llegará a mayores.
LEO (23 julio - 22 agosto). El trabajo te empieza a estresar y tendrás que afrontar la idea de un descanso o unas vacaciones cortas. Procura desconectar durante un tiempo para volver con fuerza y hacer lo que más te gusta. Olvida las obligaciones.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Las causas del desafecto que últimamente observas en tu pareja deberías buscarlas en tu propia persona. Seguro que necesita más atención y más mimos, siente que cada vez se aleja más de ti y que la cosa puede ponerse difícil.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque tu empleo es rutinario y aburrido, canaliza tu energía hacia otras actividades más creativas. Te mostrarás muy paciente en el entorno familiar y tratarás de contar cosas hasta ahora privadas. No te desalientes ante una negativa que no esperas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las dificultades que podrían surgirte hoy en el trabajo te harán dudar de tu capacidad para el mismo, a pesar de estar suficientemente acreditado. Tu pareja en casa te ayudará a elevar tu autoestima a niveles aceptables.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si has aumentado unos kilos de peso, es el momento de tomárselo en serio y dedicarse concienzudamente a una alimentación sana. Olvida las dietas "milagro" y conseguirás además mejores niveles de salud.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Impedirás que nadie a tu alrededor toque tus cosas. Te mostrarás tremendamente celoso de tus posesiones, sin ningún espíritu generoso. Esta actitud podría perjudicarte en el trabajo, donde en estos días la cooperación y el desapego serán importantes.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Pon todo tu ingenio en los detalles y verás cómo tarde o temprano las cosas se arreglan de manera muy positiva para tu vida sentimental. Te esperan buenas noticias que tendrás que digerir con calma, ya que podrían cambiarte la vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has frenado una relación sentimental que parecía ir bien, y ahora que ha pasado algún tiempo, te das cuenta de las consecuencias. Si tanto te asusta la soledad, podías pensarlo mejor la próxima vez, además de preguntarte a ti mismo algunas cosas.