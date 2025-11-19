Virgo, Libra y Escorpio: un día de decisiones, revelaciones y giros inesperados

Tegucigalpa, Honduras.- El día se presenta marcado por movimientos emocionales, decisiones que no conviene posponer y situaciones que invitan a actuar con claridad.

Las energías impulsan tanto a la prudencia como a los cambios necesarios, abriendo espacio para ajustes personales, oportunidades y lecciones que pueden transformar la jornada.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si viajas, deberás extremar las precauciones de cara a accidentes propios de situaciones de riesgo, y no es extraño que contraigas alguna enfermedad propia de otras latitudes si no eres muy cuidadoso con el agua y la alimentación.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Buen momento para dar un giro a tu imagen o para cambiar de planes si ves que los que tenías no te van muy bien. Encontrarás algunas cosas en la encrucijada adecuada para alguien que quiera aprovecharlas con decisión, como tú.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La soledad no va contigo, buscarás planes para salir sea como sea, aunque tengas que amoldarte a personas que en principio no son de tu agrado. Comprobarás que todo el mundo tiene algo bueno que aportar a un grupo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Si sigues con esa pereza en el campo afectivo que ya parece congénita, tal vez descubras demasiado tarde que quien realmente te interesa se ha ido con otras personas que han sabido trabajarse el terreno.

LEO (23 julio - 22 agosto). Es hora de confiar en ti mismo en tus relaciones sentimentales. Inicias una muy buena etapa en este aspecto, y los romances y la diversión estarán a tus pies. Si buscas independizarte de tu familia, puede ser un buen momento para conseguirlo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Controla tu impulsividad. Puedes meterte en jardines que no son los tuyos y salir perjudicado. Piensa dos veces las cosas y da prioridad a tus intereses, porque tú y gente están por delante de cualquiera.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Alguien a quien acabas de conocer y de quien no sabes nada te impresionará hoy más de lo que podías imaginar. No podrás dejar de pensar en su personalidad y tendrás una curiosidad casi malsana por saber qué es lo que hay detrás de esa imagen.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Gran parte de tus gastos se deberán a imprevistos del hogar y la inadecuada gestión de los recursos domésticos. Mala suerte en el juego y en las apuestas deportivas, no merece la pena que gastes nada de dinero en probar por si acaso.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te sorprenderán con acontecimientos bastante interesantes en el plano profesional, que potenciarán tu ascenso y te sentirás muy reforzado en tus objetivos. Trata de alargar al máximo el poco tiempo que dedicas a tu pareja. Lo agradecerá.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Deberías tomar una serie de decisiones, en el campo sentimental serán importantes, porque de lo contrario solo te darán problemas en el futuro; te servirá para trazar un nuevo plan de ruta de tus relaciones, que a medio plazo se habrán convertido en satisfactorias.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy corres el riesgo de creerte que estás por encima de todos los demás y que nadie, excepto tú, puede solucionar un problema en la familia, pero puedes estar equivocado y quedar en evidencia. Las cosas han cambiado.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si sentimentalmente estás libre en estos momentos, tienes todas las posibilidades de conectar fuertemente con una persona en un día como el de hoy, que será muy activo y emocionante, lleno de seducción y sensualidad.