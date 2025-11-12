Tauro, Leo y Virgo: amor, familia y nuevas oportunidades en tu día

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las disputas familiares marcarán tu jornada por encima de otros acontecimientos en lo personal. En el terreno sentimental, iniciarás una etapa muy próspera con la persona amada que puede acabar en un compromiso serio y duradero.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Un viaje te llegará ahora con la mejor de las disposiciones. Saciará tu sed de conocimiento, de aventura, de nuevas experiencias. También tendrás la oportunidad de conocer gente bastante alejada de tus ambientes.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Últimamente has sufrido desengaños por parte de algún familiar que te ha dejado dolido y con ganas de salir corriendo. Tu enorme capacidad para transformar lo feo en positivo te ayudará a encajar el golpe y poner al mal tiempo buena cara.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Económicamente vives al día, pero te podría llegar una posibilidad de negocio que requiere de una inversión un tanto elevada. Tendrás que hablar con la familia y pedirles ayuda financiera si quieres seguir adelante con esta oportunidad.
LEO (23 julio - 22 agosto). La familia te reclamará hoy una atención especial debido a algún acontecimiento puntual al que te será difícil renunciar. Te tocará hacer malabares con tus compromisos profesionales para no defraudarles, pero valdrá mucho la pena.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te sientas mal por enfrentarte a tu pareja; si estabas sufriendo con lo que crees que es una actitud injusta, lo mejor es hablarlo sin tapujos. En pareja es importante la claridad en todos los sentidos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La comunicación con personas desconocidas va a estar reforzada en estos días por los deseos de ampliar horizontes y absorber conocimientos nuevos. No es descartable que inicies un viaje sin unas fechas claras de regreso.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puedes tener la necesidad de abrir tu corazón a los demás, que quedarán muy sorprendidos ante tu inesperado cambio de actitud, pero sobre todo elige bien a la persona con la que tienes confidencias, porque podrían llegar a terceras personas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si no estás a gusto con el trabajo, hoy contarás con el impulso que necesitas para buscar algo diferente. Tu situación económica se estabiliza; mantendrás el equilibrio entre gastos e ingresos. La salud da señales de que algo va mal, cuídate y descansa más.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La comunicación se verá hoy favorecida por tu extroversión y la facilidad de palabra. Te adaptarás a cualquiera que sea la conversación que te sorprenda, y tendrás contestaciones para todos, aunque procura estar dentro de la cordialidad.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Ya vas superando el duro momento de los inicios profesionales y la calma y la rutina han ido llenando espacios. Disfruta de tanta tranquilidad para afianzar tus conocimientos y demostrar tu valía personal.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus amistades tendrán algún conflicto que en principio no te afectará directamente, pero en el que deberás sacar a relucir tus mejores artes de mediador para no verte implicado. Si la pelea pasa al terreno personal, sal de escena.