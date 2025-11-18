Aries, Tauro y Géminis: dinero, intuición y resistencia en el zodiaco de hoy

Tegucigalpa, Honduras.- Aries recibirá un golpe de suerte financiero, Tauro deberá confiar en su intuición, y Géminis tendrá que mantenerse firme frente a las adversidades.

Mientras tanto, Cáncer, Leo y Virgo encontrarán en la sinceridad, el instinto y el cuidado personal las claves para equilibrar la vida emocional y física.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No descartes que tus apuros financieros se alivien en estos momentos con una cantidad de dinero extraordinaria procedente de una devolución inesperada o de un regalo de alguien de tu familia. En todo caso, tus planes del día se verán modificados sustancialmente.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La intuición y el sexto sentido serán relevantes en el empeño de conseguir el dinero que sin duda te mereces, y la parte desagradable vendrá por decir no a las personas de las que no te fías.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Ante las adversidades, no retrocedas, afróntalas con un espíritu luchador y positivo y piensa que sacarás provecho de ellas. No es el momento de quitarte de en medio, porque la mala racha pasará y tú debes seguir en el mismo lugar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La sinceridad es una de tus mejores armas y si sabes manejarlas puedes llegar a donde te propongas. Trata de no ocultar tus sentimientos ante la persona amada y podrás disfrutar de una verdadera relación de pareja.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tratarás de seguir tu propio camino en lo profesional y prevalecerá tu instinto con los negocios ante la lógica de los demás. A nivel personal, la persona amada te sorprenderá con noticias inesperadas. Cuida un poco más tu estado físico; practica algún deporte.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Dedícate por completo a regenerar tu organismo, que has abandonado en los últimos días por cuestiones de trabajo. No es nada grave, simple estrés por falta del descanso suficiente. Olvida las dietas "milagro" y sigue una alimentación sana.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tienes muy claro lo que quieres y cómo conseguirlo, a pesar de que la lluvia de opiniones que te llegará sobre alguna decisión tuya será difícil de aguantar. Necesitarás de tu espíritu más estoico para no acabar discutiendo con algunas personas.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La cocina y otro tipo de tareas domésticas pueden ayudarte de aliviar la tensión en tu mente. Aunque no seas consciente del estrés al que estás sometido, este puede estar actuando en tu interior y debes buscar los síntomas; quizá afecte al cabello o al estómago.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que tengas desacuerdos con tu pareja que pueden acabar en bronca si no frenas tus impulsos y miras con serenidad alrededor. Quizá te muestres demasiado impulsivo queriendo imponer tus puntos de vista.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Recuperarás la ilusión y las ganas de hacer algo que llevabas tiempo queriendo abandonar. Puede que no recuperes la creencia de que esa labor pone un granito de arena en la construcción de la pirámide de la sabiduría, pero sí que retomarás la energía para llevarla a cabo por otros motivos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás en disposición física y mental de tomar la iniciativa y trabajar duro, porque habrá un giro en tus circunstancias laborales o tus obligaciones que debes aprovechar aunque te exijan un esfuerzo redoblado.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aunque nadie duda de tus buenos resultados, tu forma de hacer las cosas en el trabajo puede acarrearte problemas en estos momentos, porque te encontrarás con otra fuerte personalidad. Deberás rebajar un poco tu grado de exigencia.