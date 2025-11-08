Aries enfrenta gastos, Tauro disfruta de la pereza y Géminis brilla en familia ¿Qué más dicen los astros?

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy disfrutarás de una jornada muy marcada por todo lo relacionado con el hogar y los asuntos familiares. Alguien de tu entorno profesional va a necesitar ayuda económica y te verás en la obligación de ofrecerle apoyo. No dejes a un lado la salud.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La pereza dominará tu jornada, sobre todo si te levantas tarde, pero lo bueno es que, si no trabajas hoy, tendrás la oportunidad de regodearte en la indolencia a conciencia, sin que nada ni nadie te moleste. A disfrutar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Parece que los problemas profesionales se irán resolviendo poco a poco y tú irás ganando tranquilidad cada día. Vivirás momentos muy gratos en familia o en pareja, ya que los astros te dotarán de mucha imaginación y creatividad que compartirás con los que más quieres.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Es probable que quieras hacer un viaje y surjan complicaciones con algún miembro de tu familia. Deberás pedir un favor a algún amigo, pero sabes que te tocará corresponder en breve tiempo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Estarás presionado por las personas que tienes más cerca y tendrás capacidad para volver a sentir cosas que habías dejado atrás durante mucho tiempo. Obtendrás buenos resultados en cualquier tipo de examen o prueba a la que te presentes, quizá más altos de lo que esperas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si tienes tus propios negocios, estos días resultarán cruciales para tomar iniciativas que marquen un salto sustancial en tus ingresos, aunque para ello tengas que tomar decisiones drásticas y traicionar de alguna manera a tus socios.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La inseguridad económica puede trastocar tu carácter, pero, si lo piensas bien, en otras ocasiones has estado peor y has conseguido salir a flote a base de trabajo y optimismo. Esa es la receta que debes seguir aplicando hasta que triunfes.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). El trabajo te absorberá hoy de tal modo que puedes olvidar asuntos importantes relacionados con la familia, tal vez trámites o llamadas que quedaste en realizar. Repásalo mentalmente porque seguro que te sobran diez minutos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te levantarás de buen humor y ese será tu santo y seña durante todo el día, no habrá nada ni nadie que pueda sacarte de ese estado. Puedes aprovechar para reunir a la gente que realmente te apetece ver, fuera de convenciones.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Paradójicamente, de las discusiones de pareja pueden salir nuevas propuestas de vida en común y la posibilidad de un proyecto a largo plazo que cambie por completo tu vida actual, por lo que tendrás mucho que pensar y decidir.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Posibilidad de cambios, tanto personales como profesionales, aunque muy probablemente se trate de rupturas interiores que no sabrás explicar muy bien. La compañía de una mascota, como un perro o un gato, será un apoyo importante si tu ánimo baja.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La buena impresión que causas en los demás se acrecentará gracias a una prueba de tu generosidad y amabilidad. Tus jefes o los que en un futuro puede que ejerzan como tales van a admirar tu disposición y tu ánimo en los momentos difíciles.