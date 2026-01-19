Horóscopo de hoy lunes 19 de enero: Aries, Tauro y Libra lideran la jornada

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy, la energía del cosmos impulsa a los signos de fuego, tierra y aire a tomar decisiones clave. Aries se enfrenta a nuevos retos profesionales y a un logro deseado en el plano sentimental; Tauro encuentra grandes expectativas laborales que podrían redefinir su camino, mientras que Libra recibe propuestas económicas que prometen estabilidad y bienestar.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Afrontarás nuevos retos en el ámbito profesional después de una etapa de comodidad que ya empezaba a cansarte; tu espíritu emprendedor agradecerá un poco de movimiento en tu intelecto. En lo sentimental, conseguirás algo que deseabas desde hace tiempo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Se te abrirán tras un periodo de inactividad grandes expectativas laborales, en tu actual trabajo o en otro relacionado con tu campo. Es el momento de afrontarlo con decisión y no lamentarte después de las ocasiones perdidas.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El influjo de Mercurio en tu signo se sigue notando en los asuntos de negocios, que posiblemente necesiten de algún aliciente nuevo, con otras formas de ver tu campo de acción que te llegarán a través de una persona cercana.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tienes montones de temas atascados en el trabajo que piden a gritos un poco de atención. Hoy puede ser un gran día para hacerte cargo de este tipo de cuestiones, incluso las del hogar. Si notas que la energía te falta, dale un descanso al cuerpo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los astros te llevarán a preocuparte por la salud: vives inmerso en una etapa de general de reajustes que puede afectar a tu organismo si no la afrontas con disciplina para ajustar las necesidades de tu cuerpo a lo que demanda tu vida.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Jornada con una tendencia muy clara hacia lo intelectual; podrás demostrar a todo el que se interese tu gran capacidad mental. En el plano económico, tendrás que dar un giro total para afrontar los gastos que se te echan encima. Dedica más tiempo a este asunto.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el plano laboral recibirás buenas propuestas a nivel salarial que solucionarán tus problemas financieros a largo plazo. Procura no desviarte demasiado de tus planes de ahorro, porque todo puede empeorar. Mejorará mucho tu salud.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sentirás en el lado opuesto al de todo el mundo; llevarás la contraria a todos y en el terreno laboral, esta actitud te creará problemas. Cuida tus prontos e impulsos, y todo pasará con relativa tranquilidad. Evita excesos con la comida.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El estrés te acecha desde hace varios días y posiblemente hoy sufras algún contratiempo derivado de éste. Tendrás que aprender a dosificar tus fuerzas para evitar consecuencias para la salud. Te relajarás, por ejemplo, acudiendo al cine.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Después de una complicada jornada laboral, encontrarás el ambiente ideal para vivir con tu pareja momentos íntimos especiales que te conduzcan a descubrir emociones y experiencias nuevas, con un punto de pimienta en tu relación.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás en estos momentos el ánimo necesario para probar una nueva dieta que intentará poner freno a tus quilos de más. Tal vez sea la adecuada para solucionar tu problema, siempre que vaya avalada de suficiente experiencia médica.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No te dejes influenciar por las opiniones que te llegan de algún nuevo amigo o compañero, tendrás suficientes pruebas de primera mano como para hacerte una idea antes de lo que piensas. Y será positiva.