Hombre habría cobrado por 20 años la pensión de una estadounidense muerta

San José, Costa Rica.- Las autoridades de Costa Rica investigan a un hombre como sospechoso de haber cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que falleció en 2005 cuando residía en un hogar para adultos mayores en la capital costarricense, en el que él ejercía como administrador.

El Ministerio Público informó este miércoles que el hombre de apellido Abarca, quien se desempeñaba como administrador del centro geriátrico, aparentemente cobró a lo largo de 20 años un total de cerca de 800.000 dólares de la pensión de la estadounidense, por lo que ahora enfrenta cargos por falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

Las autoridades allanaron la vivienda del sospechoso en busca de evidencia y un tribunal ordenó las medidas cautelares de presentarse a firmar a un juzgado periódicamente, mantener domicilio fijo y la prohibición de salir de Costa Rica.