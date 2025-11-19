Día del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.-Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, fecha dedicada a visibilizar y reflexionar sobre los retos y aportes de los hombres en la sociedad.
En esta fecha se busca dar a conocer una mirada única sobre la salud física y mental masculina, la vulnerabilidad, y el papel de los hombres como modelos positivos en el mundo.
El origen de esta celebración se remonta a principios de los años 90': fue el profesor Thomas Oaster, del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas (EE.UU.), quien propuso la iniciativa en 1992.
Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando el día se internacionalizó, con la proclamación formal en Trinidad y Tobago por parte del educador Jerome Teelucksingh, en honor al cumpleaños de su padre.
Los organizadores del Día Internacional del Hombre establecieron seis pilares fundamentales para guiar la celebración:
-Promover hombres sanos y positivos
-Reconocer las contribuciones de los hombres comunes
-Fomentar relaciones de género más equitativas
-Abordar la salud emocional y física masculina
-Evitar estereotipos dañinos de masculinidad
-Crear espacios de diálogo
Uno de los principales focos de esta fecha es precisamente la salud masculina, tanto física como mental. Se busca llamar la atención sobre estadísticas preocupantes: los hombres tienen una tasa de suicidio más alta, y muchas veces descuidan su bienestar por la presión social de “no mostrarse débiles”.
Además, este día es una oportunidad para celebrar los aportes positivos que los hombres hacen a sus comunidades: como padres, hermanos, trabajadores, voluntarios, amigos. No solo se trata de destacar logros, sino también de reconocer la importancia de una masculinidad cuidadosa, responsable y conectada con los demás.
También es un momento para promover modelos masculinos sanos, es decir, hombres que no solo son fuertes, sino también empáticos, respetuosos y vulnerables. Esa visión ayuda a derribar mitos sobre la masculinidad tradicional y construir entornos más saludables para todos.
La fecha elegida también tiene resonancia con otras temáticas importantes: el mes de noviembre está asociado con “Movember”, una campaña global que impulsa la concienciación sobre el cáncer de próstata, el cáncer testicular y la salud mental masculina.
Es por eso que el Día Internacional del Hombre se convierte en un llamado activo a no solo para felicitar a los hombres de nuestra vida, sino también para repensar cómo cuidamos su bienestar, cómo valoramos sus esfuerzos y cómo podemos fomentar un mundo más equitativo desde la inclusión, el entendimiento y la salud compartida.