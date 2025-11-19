Día del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.-Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, fecha dedicada a visibilizar y reflexionar sobre los retos y aportes de los hombres en la sociedad. En esta fecha se busca dar a conocer una mirada única sobre la salud física y mental masculina, la vulnerabilidad, y el papel de los hombres como modelos positivos en el mundo. El origen de esta celebración se remonta a principios de los años 90': fue el profesor Thomas Oaster, del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas (EE.UU.), quien propuso la iniciativa en 1992. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando el día se internacionalizó, con la proclamación formal en Trinidad y Tobago por parte del educador Jerome Teelucksingh, en honor al cumpleaños de su padre.

-Promover hombres sanos y positivos

-Reconocer las contribuciones de los hombres comunes

-Fomentar relaciones de género más equitativas

-Abordar la salud emocional y física masculina

-Evitar estereotipos dañinos de masculinidad

-Crear espacios de diálogo Uno de los principales focos de esta fecha es precisamente la salud masculina, tanto física como mental. Se busca llamar la atención sobre estadísticas preocupantes: los hombres tienen una tasa de suicidio más alta, y muchas veces descuidan su bienestar por la presión social de “no mostrarse débiles”. Además, este día es una oportunidad para celebrar los aportes positivos que los hombres hacen a sus comunidades: como padres, hermanos, trabajadores, voluntarios, amigos. No solo se trata de destacar logros, sino también de reconocer la importancia de una masculinidad cuidadosa, responsable y conectada con los demás.