No hay esperanza de que se inicie carretera de alivio en la salida al sur

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una pesadilla comienza cada mañana que don Juan Ángel Hernández enciende el autobús que conduce de Choluteca a Tegucigalpa . A las 4:00 AM parece que todo estará despejado, uno que otro carro pasa por la carretera del sur sin ningún problema en detenerse, pues el fantasma del tráfico todavía no se ha asomado. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que esa tranquilidad desaparezca.

“De Cerro de Hula a Loarque me tardo dos horas, es una rutina agotadora de todos los días”, lamentó el entrevistado.Y es que desde hace varios años se viene hablando de un proyecto que consiste en una ruta de alivio que conectará el anillo periférico con Altos de Santa Rosa, teniendo como fin despejar el tráfico en la salida al sur de Tegucigalpa.

No obstante, el entrevistado mencionó que todavía no hay financiamiento para el proyecto en mención. “Hasta los momentos no hemos formalizado esa relación crediticia con la Secretaría de Finanzas”.

“Somos coejecutores de la obra, pero hasta ahora no hemos recibido una notificación formal de que eso ya esté aprobado”, reiteró.Garay también hizo referencia a que “estamos trabajando en coordinación con la SIT para intervenir todas las salidas de la ciudad”. “De la salida al sur todavía no tenemos un acuerdo de intervención, lo que estamos construyendo es el tercer carril”, indicó.