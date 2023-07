¿El Niño afectará zonas productivas de hortalizas aledañas a la capital?

Esto debido a los diferentes factores climáticos ,económicos y su capacidad y esfuerzo, pues la falta de políticas enfocadas al desarrollo del campo no permite tener una producción eficiente y escalonada ni siquiera para el mercado interno.

Lo que significa que, en un corto tiempo sin lluvia, los cultivos se pierden. Es lo que le ha pasado a don Óscar Soto, productor de verduras de Lepaterique, cuando incluso cuenta con reservas de agua que le pueden durar hasta dos meses.

“Yo he perdido lotes de verduras por la falta de agua. Y para esto me las tengo que arreglar solo, pues aquí no hay apoyo de ninguna parte”, lamentó.

Refirió que fenómenos como El Niño pueden causar pérdidas en las cosechas al alargar la canícula o veranillo, pues los que tienen sistemas de riego, que son la minoría, solo se pueden abastecer para dos meses. Mientras que los que dependen del agua lluvia se resignan a perder.