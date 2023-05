Campesinos temen sembrar ante la falta de lluvias por fenómeno El Niño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los campesinos siguen pasando tiempos críticos en los que la mayoría prefieren no sembrar por temor a perder los cultivos , mientras que otros realizaron la siembra de primera , pero con más esperanza que el agua necesaria para germinar.

Todavía no hay cifras oficiales de cuántas hectáreas de tierra se ha sembrado durante los primeros días de mayo, pero el director de la Fenagh, Guillermo Cerritos, precisó que seguramente perderán cultivos.

Ante este escenario, algunos productores comenzaron con la preparación de tierras. “Algunos productores sembramos en seco, pero la mayoría con temor de que no llueva. Gracias a Dios llovió y se logró germinar”, comentaron a este rotativo.De no llover en los próximos días “habrá pérdidas parciales”, advierten los productores.

Por su parte, el presidente del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Prograno), Dulio Medina, expresó que “todavía no podemos decir si hay pérdidas porque hace poco fue la primera siembra”.

Lo que sí dejó claro es que la mayoría de campesinos no están sembrando por temor a que no llueva, pues estos productores no tienen sistemas autónomos irrigables.

Entre tanto, para el resto de esta semana se pronosticó lluvias en la mayor parte del territorio hondureño.Sin embargo, el pronóstico puede cambiar, según adelantó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (Cenaos).