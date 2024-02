Regalo de la vida: “Virgencita linda, si tú me la diste, devuélvemela”

“Virgencita linda, si tú me la diste, devuélvemela”, comentó Estebana con melancolía, al recordar cada momento que le rogó a la Virgen por la salud de su hija, quien luchaba conectada a unas sondas.

En medio de su aflicción surgió una promesa por parte de la joven madre: “Si tú la sanas, prometo venir todos los años”.

Ahora ya pasaron cinco primaveras y Suyapa Abigaíl es una niña fuerte y sana, que evidencia el milagro de la Virgen.

“Mire, no sé qué pasó ese día, pero la doctora me dijo que no entendía qué pasó y que mi hija ya estaba sana de toda enfermedad”, comentó la oriunda de Choluteca.