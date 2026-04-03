Un recorrido de fe: así ocurrió el Viacrucis 2026 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo un sol que muchos consideraban un regalo divino, decenas de personas permanecían frente a la iglesia San Francisco, que se consolidó como el punto de partida del Viacrucis 2026 en Tegucigalpa. Desde las 6:30 de la mañana, personas de todas las edades comenzaron a congregarse en el punto de partida, a la espera del inicio del acto litúrgico, que fue inaugurado a las 9:00 a.m. y estaba vinculado a la primera estación de la crucifixión: "Jesús es sentenciado a muerte”. La ceremonia, encabezada por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, comenzó con un llamado a la paz y la unidad cristiana. “Pareciera que las armas son la única voz posible”, reflexionó, sin embargo, apuntó la Iglesia continuará proclamando la paz verdadera, que nace sin violencia”. Bajo un mismo sentir, la palabra corta pero poderosa “amén” resonó entre el público, que, sin distinción de edad, se unió en oración y recogimiento durante el inicio de la esperada celebración anual. A medida que la temperatura incrementaba y la procesión avanzaba por las empedradas calles del centro histórico de la capital, el ambiente se llenaba de respeto y coros que más allá de cantos, reflejaban peticiones al cielo frente aquella segunda estación nombrada "Jesús cae, por primera vez, bajo el peso de la cruz".

Durante el recorrido, la estación V bautizada como "Jesús es ayudado por el cirineo" se consolidó como la causa de sonrisas ante la representación de un pequeño de apenas 4 años que demostró la presencia de los niños en los actos litúrgicos 2026. La mezcla de aromas a incienso, flores y el murmullo constante de plegarias creó una atmósfera que parecía detener el tiempo, recordando a todos la importancia de los niños, la compasión y solidaridad en el camino hacia la crucifixión.