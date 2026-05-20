Puente frente a la San Ángel tiene cinco años de abandono; Alcaldía promete reactivarlo

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del puente aéreo, ubicado sobre el bulevar Fuerzas Armadas entre las colonias Hato de Enmedio y la San Ángel, tiene cinco años de abandono, quedando solo con sus bases y columnas construidas, casi listas para colocar las vigas de la infraestructura.
Esta obra se anunció en octubre de 2020, pero arrancó formalmente en 2021 con un plazo de ejecución de 210 días, por lo que debía finalizar antes de ese año y estar al servicio de la población; sin embargo, el proyecto quedó en promesas.
La obra fue diseñada como un retorno aéreo de 180 grados para descongestionar el tráfico en la salida al oriente de la ciudad, permitiendo el giro desde el carril hacia Danlí para incorporarse hacia Las Brisas y Hato de Enmedio.
Esta infraestructura solo avanzó un 25.36% durante su tiempo de trabajo. El puente aéreo lleva cinco años de abandono sin que las autoridades se preocupen por reactivar la obra.
“Recuerdo que trabajé en ese puente como ayudante de albañil; esa zona es bien difícil porque es transitada y se necesitan las medidas de protección”, recordó Neftalí Maldonado, quien trabajó en los inicios de la obra.
“Uno de mis compañeros fue atropellado por un carro que con los retrovisores lo apartó; pensé que lo había matado y luego el carro se fue a la fuga. Ahí hay historia y sería bueno que lo terminaran”, manifestó.
La obra incluirá un retorno elevado con un giro de 180 grados para descender a 80 metros antes de la entrada y salida de la colonia Hato de Enmedio.
El presupuesto original del proyecto fue de 30 millones de lempiras, bajo el contrato No. 0450/GLA/AMDC/2021, código 2777, a pagar mediante estimaciones mensuales de acuerdo con el avance de la obra.
Este puente elevado servirá para que los conductores hagan un retorno aéreo. Lo usarán los conductores que van por la trocha que se dirige hacia la salida al oriente, para tomar los carriles que van hacia la colonia Las Brisas. El puente está a unos metros de la entrada y salida del Hato de Enmedio, en la clínica periférica.
Sobre el tema, La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que dará continuidad a la obra del puente aéreo ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas, un proyecto que permanece inconcluso desde hace varios años y que actualmente muestra signos de deterioro y abandono.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que la comuna mantiene conversaciones con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para retomar los trabajos y finalizar la estructura que conectaría la San Ángel con el Hato de Enmedio.
“Estoy hablando con la SIT para ver si hacemos algo en conjunto porque ya están las vigas”, indicó el edil capitalino al referirse a la posibilidad de desarrollar la obra de manera coordinada entre ambas instituciones.
El funcionario señaló que el proyecto podría avanzar, ya que parte de la infraestructura ya fue instalada, aunque reconoció que durante años la construcción permaneció en el olvido sin registrar avances visibles.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona donde constató que el área en construcción permanece cubierta de maleza y en evidente abandono. Además, vecinos utilizan parte de los espacios como estacionamiento vehicular ante la falta de intervención de las autoridades.
La estructura inconclusa se ha convertido en una imagen recurrente del abandono de obras públicas en la capital, mientras residentes y conductores esperan que las promesas de reactivación finalmente permitan concluir un proyecto que permanece paralizado desde hace varios años.