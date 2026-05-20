Puente frente a la San Ángel tiene cinco años de abandono; Alcaldía promete reactivarlo

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del puente aéreo, ubicado sobre el bulevar Fuerzas Armadas entre las colonias Hato de Enmedio y la San Ángel, tiene cinco años de abandono, quedando solo con sus bases y columnas construidas, casi listas para colocar las vigas de la infraestructura.

Esta obra se anunció en octubre de 2020, pero arrancó formalmente en 2021 con un plazo de ejecución de 210 días, por lo que debía finalizar antes de ese año y estar al servicio de la población; sin embargo, el proyecto quedó en promesas.

La obra fue diseñada como un retorno aéreo de 180 grados para descongestionar el tráfico en la salida al oriente de la ciudad, permitiendo el giro desde el carril hacia Danlí para incorporarse hacia Las Brisas y Hato de Enmedio.

Esta infraestructura solo avanzó un 25.36% durante su tiempo de trabajo. El puente aéreo lleva cinco años de abandono sin que las autoridades se preocupen por reactivar la obra.

“Recuerdo que trabajé en ese puente como ayudante de albañil; esa zona es bien difícil porque es transitada y se necesitan las medidas de protección”, recordó Neftalí Maldonado, quien trabajó en los inicios de la obra.

“Uno de mis compañeros fue atropellado por un carro que con los retrovisores lo apartó; pensé que lo había matado y luego el carro se fue a la fuga. Ahí hay historia y sería bueno que lo terminaran”, manifestó.

La obra incluirá un retorno elevado con un giro de 180 grados para descender a 80 metros antes de la entrada y salida de la colonia Hato de Enmedio.

El presupuesto original del proyecto fue de 30 millones de lempiras, bajo el contrato No. 0450/GLA/AMDC/2021, código 2777, a pagar mediante estimaciones mensuales de acuerdo con el avance de la obra.

Este puente elevado servirá para que los conductores hagan un retorno aéreo. Lo usarán los conductores que van por la trocha que se dirige hacia la salida al oriente, para tomar los carriles que van hacia la colonia Las Brisas. El puente está a unos metros de la entrada y salida del Hato de Enmedio, en la clínica periférica.