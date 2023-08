Prórrogas en citas médicas complican la salud de los pacientes

“Mi necesidad es grande y por eso vengo a un centro de salud, porque ocupo una atención urgente, tengo a mi niña que anda con dolor de vientre y me dijeron ‘hágale un examen’, pero no entiendo el por qué ellos no me lo hicieron”, denunció Navarro.

Argumentó que “no es la primera ni la última vez” que le ocurre esto, porque también fue al Hospital Escuela, pero allá la fila y tiempo para lograr ser atendido es mayor.