Padre Leopoldo Serrano: “Se cumplió el objetivo y la presidenta respondió”

“Confío en la sinceridad de ella, le hice algunas preguntas personales en secreto y me las respondió correctamente. El proyecto va de nuevo, van a hacer un esfuerzo. Si me están escuchando en Macuelizo déjenme decirles que se cumplió el objetivo, se consiguió lo que ustedes querían, se va a terminar el proyecto de la colonia San Francisco de Asís”, concluyó el padre Leopoldo.

El padre Leopoldo Serrano inició el pasado 27 de junio una larga caminata de 240 kilómetros desde San Pedro Sula hacia Casa Presidencial en Tegucigalpa para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y detallarle los problemas que aún existen en las comunidades afectadas por Eta y Iota casi cuatro años después del paso de ambas tormentas por el país.

Serrano solicita al gobierno la reactivación de los proyectos dirigidos a atender a las personas que fueron víctimas de las tormentas tropicales ocurridas en 2020.

El padre dijo que con la caminata no estaba buscando fama, por lo cual pidió que no se sumara más gente a su caminata.

“Yo no quiero que me acompañe nadie, porque yo no estoy buscando el poder, lo que yo quiero es que le respondan a esa gente. No quiero más gente caminando conmigo”, resaltó.

Además, comentó que decidió ser él mismo el que hable con Xiomara Castro, ya que en el pasado se comunicó con el gobernador, con la alcaldesa de Macuelizo, diputados y ministros para que le ayudaran en contactarse con Castro, pero no lo hicieron.