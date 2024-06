Sacerdote emprende caminata de 240 kilómetros para ayudar a damnificados

”Ayer (jueves) se me subió la presión, hoy ya estoy estable; tengo la fe que Dios me va acompañar durante todo el viaje. Ellos (los pobladores) han sufrido por cuatro años y no los han escuchado, entonces yo quiero sufrir por ellos, quizá a través de esto conseguimos que nos escuchen. Aunque sea arrastrado voy a seguir”, dijo.

El padre Leopoldo comentó que decidió hacer la caminata porque esta cansado de que las autoridades le digan que le van ayudar, pero no lo hacen.

”Se agotaron los intentos de hablar con la presidenta, he pedido a los diputados, gobernadores, alcaldes que me ayuden para hablar con ella; tengo dos años de querer hablarle, quizá caminando ella me escuche, pero si me resuelven esos puntos me regreso, el ministro de Finanzas y de la Enee me llamaron, ellos tienen la voluntad de ayudarnos, pero les dije que hasta que vea los hechos me detengo, porque ya no creemos en palabras, sino en los hechos”, enfatizó.

Son unos 40 millones de lempiras los que se requieren para terminar los proyectos que quedaron inconclusos, manifestó.

Desde este viernes a la caminata del padre se le sumaron agentes de la Policía Nacional que le darán seguridad durante el trayecto, para evitar complicaciones al padre le toman la presión seguido.

El padre envió un mensaje a los ciudadanos para que le ayuden durante su viaje con agua, alimentos y lugar donde dormir.