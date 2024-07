Padre Leopoldo Serrano no ha recibido respuesta de la presidenta Castro

Hace cinco año que el padre fue intervenido quirúrgicamente; los médicos le instalaron una válvula aórtica mecánica para controlar el flujo sanguíneo en el corazón, además tiene problemas de circulación y padece de hipertensión.

Los feligreses y habitantes de la comunidad a través de las redes sociales manifestaron su preocupación por la salud del padre y el recorrido que esta haciendo; en uno de los videos una mujer hizo un llamado a la presidenta Castro para que responda al sacerdote y pare la maratónica caminata.

Durante su trayecto el padre ha sido atendido por personal de enfermería de la Policía Nacional quien lo ha estado acompañando en su caminata.

El padre envió un claro mensaje a la presidenta Xiomara Castro. “Si ella no me recibe yo sigo igual sirviendo a los drogadictos y alcohólicos que los estamos rehabilitando todos los días, a los damnificados, yo sigo en eso, si ella no me quiere recibir no me voy a resentir, pero no le conviene a ella despreciar mi visita”, dijo.