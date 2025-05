Problemas en el Marathón: La soliciturd que ha hecho Alexy Vega a la directiva 'verdolaga'

Ya son 14 torneos donde el club esmeralda ha visto pasar los trofeos hacia la capital los cuales Motagua y Olimpia se los han repartido entre sí, algo que no genera buen ambiente en los clubes que invierten plata y no pueden levantar el título, como el monstruo.

San Pedro Sula, Honduras .- En Marathón se ha hecho una costumbre que cada final de torneo hay mucha incertidumbre, jugadores incómodos, directivos irritados y la afición enardecida por no conseguir la copa de campeón que se viene negando desde mayo de 2018 que fue la última ganada.

Hay otros, como Alexy Vega, que tienen contrato vigente por año y medio con la institución verdolaga, pero han pedido la rescisión del convenio que los une con los panzas verde. El zurdo no quiere continuar en Marathón para la próxima temporada.

La decisión, de momento, de Alexy Vega es no seguir ligado a la institución, deseo que el jugador le ha hecho saber a la dirigencia ya que buscará continuar su carrera deportiva fuera de huestes verdes, ya sea en la misma Liga Nacional o en el extranjero. La operación no le saldrá sencilla al zurdo ya que el equipo no lo dejará salir así por así.

Vega, firmado por tres años en diciembre del 2023 por Marathón, ha disputado tres torneos con el club sampedrano, donde ha jugado 52 partidos y ha anotado 27 goles, un promedio muy por encima para cualquier mediocampista. Fue líder de goleo en su primer torneo y obtuvo un subcampeonato con el equipo.

POSIBLES BAJAS EN MARATHÓN

Hay una lista de futbolistas, no oficial, que podrían salir para la próxima temporada. Son jugadores que no lograron reunir las expectativas en el último año liguero.

Los nombres que se manejan como posibles bajas en el Marathón son Yeer Gutiérrez, Ángel Tejeda, Allans Vargas, Clayvin Zúniga, Gerson Chávez (con contrato) y Francisco 'Chelito' Martínez. Otro que tiene un pie fuera es el panameño Iván Anderson.

El seleccionado panameño llegó a préstamo al equipo hondureño y es propiedad del Monagas FC de Venezuela, equipo que pretende sacarlo de la Liga Nacional para ubicarlo en un mejor mercado. Sumándole la inminente baja del cuerpo técnico encabezado por Manuel Keosseián.