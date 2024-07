Hondureños piden a Xiomara Castro que atienda al padre Leopoldo Serrano

”Hace poquito una señora salió llorando, claro, ella con impotencia. Varia gente llorando, pidiendo a la presidenta que me atienda, pero yo sé que me va a atender la presidenta, ella es buena gente”, reveló el sacerdote.

Leopoldo Serrano quiere llegar a Casa Presidencial para que se reactiven los proyectos que estaban dirigidos para atender a las personas que fueron víctimas de las tormentas tropicales que ocurrieron en 2021.

En ese sentido, buscará entablecer un diálogo con Castro para recordarle lo necesario que es para las personas afectadas en Yoro, Villanueva, y la colonia San Francisco de Asís en Macuelizo, Santa Bárbara.

“Una cosa también quiero que sepan los hondureños y los que están fuera del país, que no estoy pidiendo nada para mí, esto para mí es para esta gente”, aseveró el padre.

Asimismo, reiteró que el no está buscando fama y que por eso no quiere que más personas se unan a la caminata. “Yo no quiero que me acompañe nadie, porque yo no estoy buscando el poder, lo que yo quiero es que le respondan a esa gente. No quiero más gente caminando conmigo”, resaltó.

Además, comentó que decidió ser él mismo el que hable con Xiomara Castro, ya que en el pasado se comunicó con el gobernador, con la alcaldesa de Macuelizo, diputados y ministros para que le ayudaran en contactarse con Castro, pero no lo hicieron.

“Yo vengo porque nadie sirvió de puente. Entonces, por eso vengo caminando. Tal vez así me recibe. Y si no me recibe, le voy a decir a la presidenta que tampoco me enojo. ¿Me va a doler? Sí, como me han dolido los pies en estos días. Yo quiero platicar con ella, no la quiero insultar, más bien le hago un llamado al pueblo hondureño, que no insulte a nuestra presidenta, tampoco que insulte a Juan Orlando, son seres humanos, todos cometemos errores”, añadió Serrano.

El padre llegó este miércoles hasta el sector de Zambrano, donde hizo una pausa para poder almorzar y luego seguir mañana con su caminata, con las esperanzas de que la mandataria hondureña ayude a las personas de su comunidad.