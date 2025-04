Eduardo Reina niega retiro de embajadora de Nicaragua por temas relacionados a la Celac

Asismimo, detalló que habló con el canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke , y le confirmó que "no existe tal retiro" y que se trata de un "cambio rutinario de Embajador y están solicitando beneplácito para su sucesor(a)".

En declaraciones previas, Reina manifestó que le sorprendería una decisión como esta de parte de Nicaragua ya que es un "país hermano".

"Es un país con el que hemos tenidos una buena relación, tanto bilateral como en los foros internacionales", manifestó Reina

Añadió: "Nos extrañaría que por una diferencia normal, en los foros internacionales no todo mundo está de acuerdo en todo, eso no puede y no debería afectar nuestra relación de países hermanos".

Asimismo, Reina aseguró hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de parte de las autoridades nicaragüenses, pero que en todo caso revisarán la solicitud.