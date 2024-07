Shin Fujiyama se encuentra con el padre Leopoldo en su caminata a Tegucigalpa

En el video, se puede escuchar a Fujiyama preguntando al sacerdote sobre su misión: “Padre, cuéntenos la situación, ¿por qué está caminando los 200 kilómetros?” A lo que el sacerdote respondió con voz firme: “Voy a la Casa Presidencial para hablar con la presidenta de nosotros los hondureños. Vengo a recordarle que hay un proyecto olvidado de los damnificados. Son cuatro años desde que pasaron las tormentas Eta y Iota, y esta gente todavía sigue abandonada. No hay electricidad, sin escuela, sin planta de tratamiento porque no está funcionando”.

El padre Leopoldo, visiblemente cansado, pero determinado, explicó que esta caminata es un acto de amor y solidaridad.

“Yo no quise traer a los damnificados porque no tienen dinero para pagar un bus. La gente reclama, pero si los traigo, me va a tocar a mí y yo no tengo dinero. Voy a sacrificarme, tú sabes de mi corazón, y yo estaba dispuesto a morir en el camino, pero entre más caminas, las piernas son mejores y uno se pone más fuerte”.

Fujiyama, conmovido por la dedicación del sacerdote, expresó su apoyo y se comprometió con la educación del pueblo: “Vamos a apoyar a esta gran comunidad con una escuela, con el siguiente reto que vamos a hacer”.