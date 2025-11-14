Pacientes denuncian falta de agua en el Hospital San Felipe desde hace dos semanas

Tegucigalpa, Honduras.- Pacientes del Hospital San Felipe denunciaron una grave crisis por la falta de agua en varias áreas del centro asistencial, una situación que aseguran se mantiene desde hace dos semanas y que compromete la higiene, la atención médica y su seguridad.
De acuerdo con los testimonios, varias áreas del hospital han quedado sin suministro del líquido, lo que dificulta desde el uso de los baños hasta la realización de procedimientos médicos básicos.
“Los baños y algunas salas de cirugía no tienen agua y pedimos que se restablezca el servicio”, expresó uno de los pacientes afectados.
La falta de agua también ha afectado la higiene mínima de los pacientes y visitantes, quienes aseguran que incluso ir a los sanitarios se ha convertido en un problema serio debido a la insalubridad generada.
“En el segundo piso, en la preclínica, de la 205 a la 220, más de ocho días aproximadamente no hay agua”, denunció Alejandrina Henríquez, paciente del San Felipe, al señalar que el personal médico también enfrenta limitaciones para realizar sus labores.
Otra de las áreas afectadas es la sala de cirugía, donde el personal ha tenido donde los pacientes hacen un llamado urgente a la Secretaría de Salud o la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Los pacientes sostienen que este problema no solo afecta la atención, sino que aumenta el riesgo de contagios y complicaciones debido a la falta de condiciones higiénicas en espacios que deberían ser seguros.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el silencio de las autoridades, ya que aseguran que han reportado la falla en varias ocasiones sin obtener una respuesta clara o un plan de solución inmediato.
Los denunciantes manifestaron que esta situación vulnera su derecho a recibir atención en condiciones dignas y hace un llamado urgente para que se investiguen las causas de la crisis que golpea al hospital desde hace días.