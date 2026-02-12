Pequeños líderes ambientales presentan propuestas de acción climática

Tegucigalpa, Honduras. - La capital fue sede del conversatorio “Voces de la Niñez en la Acción Climática”, un espacio donde un grupo de niños y jóvenes lideres ambientales de siete municipios presentaron soluciones para el cuidado del planeta. El conversatorio es el resultado de la iniciativa “Escalamiento de la Acción Climática liderada por la Niñez”, que desarrollaron UNICEF Honduras y la organización GOAL, con el apoyo de los gobiernos locales, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) en tres departamentos del país.

El objetivo de esta iniciativa es que los niños y adolescentes sean reconocidos como protagonistas frente al cambio climático, fortaleciendo su liderazgo y conectando sus propuestas con actores con capacidad de decisión e inversión.

La iniciativa que lideran Unicef y Goal promovió la plataforma "Climáticas: Niñez con Propuestas Transformadoras", un espacio donde la niñez dialoga con autoridades y sector privado local, presentando propuestas de proyectos y emprendimientos verdes. Valeria Delgado de Unicef y Maryory Maradiaga de GOAL, explicaron como un grupo de niños y adolescentes de siete municipios de Cortés, Lempira e Intibucá se formaron como Líderes Climáticos Infantiles, con el acompañamiento de las Oficinas Municipales de Niñez, Unidades Municipales Ambientales (UMA) y actores sectoriales.

Las propuestas de los líderes climáticos

Durante el evento, que se realizó en el Inice, los pequeños líderes climáticos, representantes de siete municipios, expusieron sobre los proyectos que desarrollaron y cómo se han empoderado del tema del cuidado del ambiente, inspirando a sus comunidades. Los pequeños presentaron evidencias prácticas y testimonios sobre problemáticas climáticas locales y soluciones implementadas por ellos con acompañamiento municipal y alianzas locales.

Desde problemas de agua, impacto del cambio climático y diversas acciones desarrolladas por ellos, entre ellas labores de limpieza de cuencas, reforestación, entre otras, fueron explicadas en el foro. De igual manera, dejaron mensajes clave que contribuirán a la consolidación de espacios de participación y garantía de derechos de la niñez ante las afectaciones provocadas por el cambio climático.