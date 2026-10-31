Lepaterique suma 80 días sin pavimentación y exige retomar el proyecto

Tegucigalpa, Honduras.- La esperanza de contar con una carretera pavimentada sigue pendiente para los habitantes de Lepaterique. Este 31 de octubre, el proyecto de pavimentación de la vía principal cumple 80 días de paralización, sin que hasta ahora se observe una reactivación sostenida de los trabajos. La suspensión de las labores mantiene la preocupación entre los pobladores, quienes por años han esperado que se concrete esta obra de infraestructura que consideran fundamental para mejorar la conexión con Tegucigalpa y facilitar el traslado de productos agrícolas. Ante esta situación, los habitantes hacen un llamado al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, para que no olvide el proyecto y gestione las acciones necesarias para que la maquinaria regrese a la carretera. La población también mantiene sus expectativas en la promesa que hizo el presidente de la República durante su visita al municipio, cuando aseguró que se pavimentaría toda la carretera principal de Lepaterique. El alcalde de Lepaterique, Henry Mejía, manifestó que la Corporación Municipal continúa realizando gestiones ante las autoridades de Infraestructura y Transporte para conocer los avances y garantizar la ejecución de la obra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Tenemos información de que la pavimentación va en marcha y que ya se inició. Ha habido algunos atrasos por la transición de gobierno y cuestiones presupuestarias, pero nos han confirmado que se pavimentarán seis kilómetros en una primera etapa", explicó. El edil detalló que los otros 18 kilómetros del proyecto prácticamente entrarían en un proceso de licitación entre noviembre y enero, por lo que esperan que las autoridades mantengan el compromiso de completar la carretera. Mejía también solicitó el respaldo directo del presidente, al considerar que Lepaterique cumple una función importante en el abastecimiento de productos agrícolas y recursos hídricos para el Distrito Central y otros municipios. "Lepaterique es uno de los municipios que más abastece a Tegucigalpa de legumbres y verduras. También abastecemos de agua a Los Laureles y a la represa La Concepción, además de contar con varios ríos que aportan a la represa de Valle de Ángeles", señaló. Según el alcalde, la pavimentación beneficiaría directamente a más de 30,000 habitantes del municipio y, de manera indirecta, a otras comunidades que utilizan esta conexión para movilizarse y transportar sus productos. "Prácticamente serían entre 50,000 y 60,000 habitantes beneficiados, porque también se favorecen Tegucigalpa, Mateo, Las Sabanas y La Calera, comunidades del Distrito Central. Por eso urge la pavimentación", expresó.