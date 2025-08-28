Keren Salgado, la joven delivery que inspira en las calles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de cada entrega a domicilio hay una historia de esfuerzo que suele pasar desapercibida. Entre el tráfico, el sol y la lluvia, hombres y mujeres reparten pedidos en motocicleta con el compromiso de cumplir a tiempo. Una de esas historias es la de Keren Rebeca Salgado Canales, de 23 años, quien combina su trabajo como repartidora de Speedy con la carrera universitaria de Administración de Empresas. Su figura se distingue entre las calles congestionadas de la ciudad, donde la prisa de los autos no logra opacar su determinación. Con casco bien ajustado y mochila en la espalda, recuerda que desde el inicio entendió la magnitud del reto. “Arriesgamos nuestra vida y no es algo que la gente note a primera vista”, comenta con seriedad.

Superando barreras

Keren se abrió camino en un entorno laboral dominado por hombres. "No es muy cómodo ser la única mujer entre varones, pero uno debe mantener el respeto y los límites", afirma. La joven colaboradora de Speedy reconoce que al principio se perdía en la ciudad. "Me costaba porque hay colonias con nombres muy parecidos. Tenía que preguntar mucho y apoyarme en Google Maps", recuerda.

Poco a poco, Keren fue ganando agilidad en la moto y aprendiendo a esquivar los imprevistos del tráfico. “Es una experiencia que se adquiere día a día. Uno aprende a esquivar coches y otras motocicletas con el tiempo”, comenta.

Keren considera que “hay mujeres que hacen hasta el doble de lo que un hombre puede hacer. El límite está en la mente, no en el cuerpo”. Los clientes también se sorprenden al verla. “Más de una vez me han dicho: ‘¡Uy, una mujer me viene a entregar!’. Al principio se sorprenden, pero después lo admiran”, dice orgullosa. Recuerda que uno de los momentos que más la marcó ocurrió cuando una niña le dijo: “Te admiro mucho por andar en moto, no es fácil ver mujeres así”.