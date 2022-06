Honduras: De cada diez licencias de conducir emitidas solo dos son para mujeres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque hay más mujeres que hombres en el Distrito Central, ellas son las que menos conducen vehículos, según datos analizados por EL HERALDO.

En la última década, más de un millón de licencias de conducir fueron emitidas en el Distrito Central por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV).

Las cifras exactas indican que entre nuevas y renovaciones, la entidad emitió 1,144,846 licencias. De esa cantidad, 924,046 (81%) fueron solicitadas por hombres y 220,800 (19%) por mujeres.

Con lo anterior podemos decir que el promedio anual -en los últimos diez años- de emisiones de licencias para hombres fue de 92,404 y 22,080 para mujeres por cada año.

Esos últimos datos también indican que por mes un promedio de 1,840 mujeres tramitaron su documento a diferencia de los 7,700 hombres que mensualmente la solicitaron.

En síntesis podemos estimar que por cada 100 vehículos que recorren las ciudades gemelas, apenas 20 son conducidos por mujeres.

En otras palabras, si solo el 19% de emisiones fueron para mujeres, significa que por cada diez licencias solo dos son para mujeres.Una de esas mujeres es Estefanía Navarro, capitalina que a diario utiliza su vehículo para movilizarse desde su vivienda a su trabajo.

“Aunque tengo solo tres años de conducir nunca he tenido un accidente, creo que todo es por salir a tiempo y respetar a los demás conductores ya que la calle es para todos”, explicó.

En respuesta a las estimaciones de este rotativo sobre la poca cantidad de conductoras en comparación con los conductores, declaró que no todas las mujeres tienen la oportunidad de conducir su propio automóvil en la capital.

“Quizás no tienen un buen ingreso, no tienen trabajo o sus parejas no las ayudan, les da miedo chocar o que les roben su vehículo; cada caso es un mundo, conozco a alguien que le dio su carro a su pareja”, mencionó.

