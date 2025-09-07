Niños de prebásica celebraron con fervor las fiestas patrias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los más pequeños de Tegucigalpa y Comayagüela abarrotaron las calles vestidos de animales, policías, cadetes, pomponeras y palillonas para celebrar los 204 años de independencia de Honduras. Desde las 7:00 a.m., los niños de prebásica de la capital se organizaron con sus padres y autoridades escolares para poner en práctica todas las presentaciones que ensayaron con muchos meses de anticipación, para conmemorar esta fecha tan especial. En total, más de 300 centros de educación prebásica participaron en la jornada cívica. Los pequeños se dividieron en más de 10 rutas en el Distrito Central.

En el anillo periférico, el Centro Histórico, el bulevar Centroamérica y Económica Europea se vivió un despliegue de fervor patrio. Los hondureños más pequeños, sin importar los largos trayectos y el ardiente sol, caminaban con una sonrisa en el rostro. "Estoy muy orgullosa, porque mi hijo se emociona por venir a desfilar, entonces para mí es un orgullo andar junto con él representando la patria", destacó una madre de familia quien acompañaba a su hijo –con capacidades especiales– en los desfiles patrios. Así como ella, otras seis madres del Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace) acompañaban a sus vástagos empujando las sillas de ruedas y haciendo parte de los desfiles patrios, en este caso, en el Bulevar Morazán. Las bandas y las pequeñas palillonas y pomponeras también deslumbraron las calles con sus vestuarios y sus movimientos al ritmo de la música, mientras los profesores y padres de familia intentaban tomarles la mayor cantidad de fotos posibles.

Algunas de las bandas que resaltaron con sus entonaciones son la del Instituto Mixto Hibueras, Cybernet School, Yeshua School, la banda de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Instituto Técnico Nueva Suyapa y Cultura Popular. Todas estás bandas musicales juveniles decidieron acompañar a los pequeños de prebásica en sus presentaciones, encendiendo el ambiente. Los cuadros de cadetes también destilaron elegancia. “Trajimos 10 pequeños para conformar el cuadro de cadetes del jardín de niños Jose Antonio Sheran, nos preparamos más de un mes para estar presentes en estos desfiles, estamos alegres, un poco cansados pero aquí vamos”, declaró el coordinador de los niños de esta escuela. Yahaira Patricia, docente del Centro de Educación Prebásica Rosinda Mondragón, aseguró a EL HERALDO que “es un placer poder estar celebrando los 204 años de independencia del país, gracias a Dios terminamos con esfuerzo y orgullo y agradeciendo a los padres de familia y el distrito 9”.