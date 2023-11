Comerciantes de salida a Olancho reportan pérdidas hasta del 50%

Expuso que de unos 70 clientes que llegaban cuando no estaba el proyecto de reparación, “al menos me compran unas 30 a 35 personas. Lo mismo pasa los fines de semana, pues de 150 que me compraban, ahora lo más que llegan son unos 70 clientes”.

Esta problemática no solo afecta a los negocios, también a las personas que viajan por diversos motivos al Distrito Central. “Para llegar a la escuela me estoy 1:40 minutos, he pretendido a veces irme más temprano y me estoy dos horas”, manifestó Karen Lezama, quien viene desde Talanga a impartir clases a la Escuela Cerro Grande II.

Sin embargo, a pesar de las bajas ventas y los atrasos por el caos vehicular, varias personas son conscientes y piden a las autoridades que realicen un trabajo bien hecho y que valga la pena la espera.

Por su parte, Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial, expresó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) colabora en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), proporcionando personal técnico que ayuda a ordenar el tráfico en la salida a Olancho.