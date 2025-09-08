Muchas sorpresas promete el República Federal de Alemania para los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se ha convertido en un verdadero semillero de talento y disciplina en esta temporada de fiestas patrias.
Sus estudiantes, tanto en la banda como en el cuadro de palillonas, han dedicado meses de ardua preparación para regalar al público un espectáculo inolvidable.
Las jovencitas del cuadro de palillonas se han esmerado en cada ensayo, demostrando que, pese a su corta edad, poseen una energía y una gracia que sorprenden a todos.
Para ellas, cada jornada de ensayo ha representado esfuerzo y alegría. Algunas apenas cursan sexto grado, pero ya se perfilan como verdaderas promesas que deslumbraran en los desfiles patrios, mientras que las de grados superiores aportan liderazgo y experiencia al grupo.
El entusiasmo de las palillonas se complementa con el talento arrollador de los jóvenes de la banda. Desde mayo comenzaron sus ensayos, y a partir de junio redoblaron esfuerzos con jornadas intensivas que los han llevado a perfeccionar cada detalle de su repertorio.
El espectáculo que preparan no se limita a la música. La creatividad de los chicos ha llevado a incluir otros tipos de shows. Desde bailar punta en pareja hasta tocar instrumentos de manera acrobática, como ejecutar la batería de tres tambores boca abajo o interpretar una melodía con los ojos vendados.
Con 20 canciones en su repertorio, que van desde la cumbia y el merengue hasta la vibrante punta, la banda promete contagiar al público de ritmo y emoción, dejando en claro que son capaces de transformar cada nota en un acto de orgullo patrio.
Román Aguiriano, coordinador de la banda, explicó que más allá de la música, esta actividad representa una oportunidad invaluable para los jóvenes. “Es una actividad que socialmente los integra, los llena de emoción y vitalidad”, expresó con orgullo.
El docente también subrayó que esta disciplina evita que los estudiantes dediquen su tiempo libre a actividades poco provechosas, y, en cambio, los motiva a explorar sus talentos artísticos y a crecer en un ambiente de compañerismo.
Las familias y los docentes han sido testigos de la dedicación de cada estudiante, quienes con constancia han logrado transformar horas de ensayo en un espectáculo de calidad.
El resultado de este esfuerzo se verá demostrado en las calles durante el desfile del 15 de septiembre, donde las sonrisas, el ritmo y la energía de los estudiantes serán la mejor carta de presentación del República Federal de Alemania.