Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Educativo Básico República Federal de Alemania se ha convertido en un verdadero semillero de talento y disciplina en esta temporada de fiestas patrias. Sus estudiantes, tanto en la banda como en el cuadro de palillonas, han dedicado meses de ardua preparación para regalar al público un espectáculo inolvidable. Las jovencitas del cuadro de palillonas se han esmerado en cada ensayo, demostrando que, pese a su corta edad, poseen una energía y una gracia que sorprenden a todos.

Para ellas, cada jornada de ensayo ha representado esfuerzo y alegría. Algunas apenas cursan sexto grado, pero ya se perfilan como verdaderas promesas que deslumbraran en los desfiles patrios, mientras que las de grados superiores aportan liderazgo y experiencia al grupo. El entusiasmo de las palillonas se complementa con el talento arrollador de los jóvenes de la banda. Desde mayo comenzaron sus ensayos, y a partir de junio redoblaron esfuerzos con jornadas intensivas que los han llevado a perfeccionar cada detalle de su repertorio.