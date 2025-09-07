Palillonas del Técnico Honduras listas para rendir homenaje a la patria en los desfiles

El cuadro de palillonas del Instituto Técnico Honduras, integrado por 10 talentosas estudiantes, se prepara con entusiasmo para engalanar las calles durante los desfiles patrios.
Con meses de práctica a sus espaldas, han dedicado sus sábados a perfeccionar rutinas de baile y coordinación, priorizando la disciplina sin interrumpir sus horarios de estudio.
Cada paso y movimiento está diseñado para reflejar no solo gracia y sincronía, sino también el compromiso que sienten como representantes de su institución.
Este 15 de septiembre, las palillonas del Técnico Honduras buscarán deleitar al público con coreografías llenas de energía, demostrando que la belleza también se acompaña de esfuerzo, constancia y amor por la patria.
Vivian Lily Rivera Amaya, es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Informática en décimo grado, tiene 15 años de edad.
Andrea Julissa Sánchez Villeda, con 14 años de edad, cursa en octavo grado.
Loany Dariela Alonzo Álvarez, estudia la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática, con 18 años de edad.
Reny Gisel Padilla Santos, tiene 17 años y estudia su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Bella Isabella Suazo Osorio, de onceavo grado, estudia la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica.
Ella es Nahomy Esmeralda Gúnera Doblado, tiene 16 años y cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Con 16 años, Ruth Gabriela Ordóñez Lobo, estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica. Es alumna del onceavo grado.
Emelyn Nicolle Elvir Borjas también cursa en onceavo grado y tiene 16 años de edad. Es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Informática
Ella es Kristel Nahomy Amador Osorto alumna de onceavo grado, con 18 años de edad, en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Adriana Maribel Flores Elvir, con 18 años de edad, cursa su último año de carrera en el Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica Automotriz.