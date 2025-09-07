  1. Inicio
Palillonas del Técnico Honduras listas para rendir homenaje a la patria en los desfiles

Con meses de ensayo y dedicación, las palillonas del Técnico Honduras se preparan para engalanar los desfiles patrios con gracia, disciplina y orgullo nacional

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:20
El cuadro de palillonas del Instituto Técnico Honduras, integrado por 10 talentosas estudiantes, se prepara con entusiasmo para engalanar las calles durante los desfiles patrios.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Con meses de práctica a sus espaldas, han dedicado sus sábados a perfeccionar rutinas de baile y coordinación, priorizando la disciplina sin interrumpir sus horarios de estudio.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Cada paso y movimiento está diseñado para reflejar no solo gracia y sincronía, sino también el compromiso que sienten como representantes de su institución.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Este 15 de septiembre, las palillonas del Técnico Honduras buscarán deleitar al público con coreografías llenas de energía, demostrando que la belleza también se acompaña de esfuerzo, constancia y amor por la patria.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Vivian Lily Rivera Amaya, es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Informática en décimo grado, tiene 15 años de edad.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Andrea Julissa Sánchez Villeda, con 14 años de edad, cursa en octavo grado.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Loany Dariela Alonzo Álvarez, estudia la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Informática, con 18 años de edad.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Reny Gisel Padilla Santos, tiene 17 años y estudia su último año en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Bella Isabella Suazo Osorio, de onceavo grado, estudia la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Ella es Nahomy Esmeralda Gúnera Doblado, tiene 16 años y cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Con 16 años, Ruth Gabriela Ordóñez Lobo, estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica. Es alumna del onceavo grado.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Emelyn Nicolle Elvir Borjas también cursa en onceavo grado y tiene 16 años de edad. Es estudiante del Bachillerato Técnico Profesional en Informática

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Ella es Kristel Nahomy Amador Osorto alumna de onceavo grado, con 18 años de edad, en el Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
Adriana Maribel Flores Elvir, con 18 años de edad, cursa su último año de carrera en el Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica Automotriz.

 Foto: Rodiney Cerrato| EL HERALDO
