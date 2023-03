Analizan vender huevos por libra; sectores rechazan la idea

Mientras que la población tiene su propia respuesta sobre si es factible o no comprar huevos bajo estas instancias de pesaje.

“No, no estoy de acuerdo, si así como estamos nos cuesta un mundo conseguir para un huevo, no me imagino cuando lo pongan por libra. Aquí deberían buscar soluciones y no andar con tonterías”, expresó la capitalina Karla Alvarenga.

Las asociaciones defensoras de la canasta básica tienen opiniones encontradas sobre esta nueva modalidad en la compraventa del huevo.