AMDC: Tiempo en el tráfico vial bajó; capitalinos lo desmienten

Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal , indicó que “se logró reducir el tiempo en las horas pico con el Plan de Alivio, es decir, reducir el tiempo de llegada de los capitalinos a los lugares de origen; no en desaparecer el tráfico”.

Iker Zúñiga, estudiante universitario, mencionó que “en horas de la noche no se ve ni se siente, los buses vienen llenos; rara vez he visto a alguien de tránsito o algún policía, pero no dicen nada”.