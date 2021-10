¿Cansado de los abusos en el transporte urbano? Esto puedes hacer para denunciar   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aumentos ilegales del pasaje, malos tratos, no aplicar el descuento de la tercera edad y no respetar las medidas de bioseguridad son algunos de los problemas más comunes que se viven en el transporte público a diario.



Pero ahora, para no solo quedarse con el enojo y poder hacer cumplir sus derechos, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) invitan a la población a denunciar los abusos.



La población, de forma anónima, puede reportar estas irregularidades mediante las redes sociales del IHTT.



También han puesto a la disposición de los usuarios los siguientes números donde pueden denunciar:



Región Central: 9999-3080

Región Noroccidental: 3399-4067

Región del Litoral Atlántico: 3399-4066

Región Sur: 2780-5049



Los usuarios deben explicar el motivo de la denuncia, además de brindar el tipo de unidad, placa y número de registro, datos que sirven para encontrar con rapidez al infractor.



También se pueden enviar pruebas como videos y fotografías.

Precedentes

Hace unos días un bus ejecutivo fue sancionado por conducir en contra vía en el bulevar Kuwait, gracias a un video que grabó un capitalino y lo denunció por redes social.



Además este jueves el conductor de la unidad de la ruta Carrizal-Centro-La Sosa fue sancionada por irrespetar las medidas de bioseguridad y la Ley de Tránsito, según publicó Rafael Ruiz, comisionado presidente del IHTT.



Los operativos para sancionar a los irrespetuosos de la ley los realizan inspectores del IHTT, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano (FNSTU).