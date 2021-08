El Distrito Central acumula más de 93 mil casos de covid-19 y advierten alza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La aglomeración de personas ha resultado letal para la ciudad y ha quedado evidenciado durante la pandemia de covid-19.



Ejemplo claro fueron las elecciones primarias y la Semana Santa, ya que las consecuencias de las concentraciones e irrespeto de las medidas de bioseguridad se reflejaron en el alza de contagios de junio y julio de este año.



A esto habría que agregar el próximo inicio de la campaña electoral y un feriado morazánico que se asoma a los planes de los capitalinos.

Con el inicio de la campaña electoral la próxima semana, las autoridades de Salud piden a los ciudadanos mantener el distanciamiento social y usar mascarilla. Foto: El Heraldo



Riesgo

Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) aseguran que el impacto de la vacunación es positivo, ya que la cantidad de casos y los ingresos hospitalarios se han reducido, pero no descartan un alza de contagios para los próximos meses.



Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, consideró que tanto la Semana Morazánica como las elecciones generales pueden dar cabida al virus para que se propague entre más capitalinos. “Esto genera más transmisión comunitaria y la tasa de infestación es más alta”, afirmó el galeno.



Entre los escenarios que tiene la RMS está el negativo, es decir que cierre el año con un alza de casos, o bien el positivo, que se refiere a que se logre vacunar conta covid-19 a más personas.



“Si se llega a octubre con un 70% de vacunados y a las generales con un 80% se buscaría -entre comillas- una inmunidad de rebaño. Hemos observado que la incidencia de casos va bajando con la vacunación”, aseguró el galeno.

Por su lado, José Lara, jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), aseguró que si se cumplen las medidas se puede evitar el aumento de casos para estas dos fechas próximas.



“Si las personas van a viajar que lo hagan -como lo hemos llamado- con las burbujas familiares, que no se relacionen con otras personas, que conserven el núcleo”, aseguró.



Sin embargo, reconoció que los casos de coronavirus se pueden agravar, ya que “nuestra disciplina ha sido muy mala”.



También recomienda no aglomerarse en concentraciones políticas y para las elecciones que acudan vacunados, con ambas dosis, “si se empieza ahorita, posiblemente lo logremos para noviembre”.

Casos covid

La capital a ocho días de finalizar agosto, alcanzará la cantidad de casos proyectados para esa fecha, ya que hasta la tarde del domingo reportó 93,179 casos de covid-19.



Es decir que está a solo 166 contagios para alcanzar la proyección media para el fin de este mes, que son 93,345 casos.



Según la entidad de salud, la ciudad reporta a diario entre 300 y 400 casos de coronavirus.



La capital reporta en lo que va de agosto más de 7,000 casos de coronavirus, por lo que se mantiene la emergencia.

Entre las recomendaciones de Salud se enlista evitar salir de casa si no hay necesidad. Foto: El Heraldo

