VIDEO: Policía en Florida amonesta a conductora por usar celular con una mano que no tiene

Estados Unidos.- Un oficial de tránsito en Florida (EE.UU.) acusó a una mujer estadounidense de usar su celular con la mano derecha mientras conducía pese a que ella nació sin esa extremidad, un hecho que quedó grabado en un video que se ha viralizado con decenas de millones de reproducciones.

El video de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, que la mujer compartió esta semana en su cuenta de TikTok y que ha alcanzado 24,5 millones de visualizaciones, exhibe al policía mientras detiene a la estadounidense por, supuestamente, usar su teléfono en el auto.

"Usted condujo al lado mío sosteniendo un teléfono con su mano derecha, manipulando ese teléfono", dice el agente a Kathleen 'Katie' Thomas, una 'influencer', de 36 años, con más de 360.000 seguidores en TikTok, donde comparte cómo vive su vida con su discapacidad, incluyendo el levantamiento de pesas.