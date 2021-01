“No es a través de obras viales que la ciudad saldrá adelante”: Arturo Suárez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El arquitecto Arturo Suárez, especialista en Gestión Urbana, considera que las obras de captación de agua deben ser prioridades en esta recta final de la gestión de Nasry Asfura.



¿Se debe seguir apostando al rubro de la infraestructura para el desarrollo de la ciudad?

Se deberían volcar los esfuerzos a convertir la ciudad en una ciudad más competitiva, pero definitivamente no es través de infraestructura vial que la capital saldrá adelante. No hay un plan a largo plazo, solo se toman decisiones de momento para paliar defectos, no son soluciones planificadas y que deberían ser consensuadas, el capitalino no sabe en qué se invierte y por qué se invierte. El capitalino es solo un espectador que ve gastar sus impuestos.

¿Qué pasa con las obras de mitigación?

Tegucigalpa es una de las ciudades más vulnerables del mundo, debe ser prioridad, pero debe haber control urbano.

¿Cuál proyecto debe ser prioridad?

Tegucigalpa tiene una prioridad que debe ser absoluta y es el agua, son siete años que las autoridades le han dado vuelta al asunto. Pero es indispensable que este año se comiencen con las obras de captación de agua para la ciudad. El año pasado nos salvamos de quedarnos sin agua. Deben hacerse obras de contingencia.

