Salud reporta un aumento de atenciones en los triajes

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los centros de triaje de la capital están reportando un alza de atenciones durante esta semana.



El incremento se hizo notar desde el pasado lunes, al registrar más de 200 atenciones en cada una de las seis zonas de detección temprana del covid-19 en el Distrito Central.



Juan Carlos Guevara, coordinador de los centros de triaje de la Secretaría de Salud, manifestó que se están volviendo a incrementar las atenciones.



“Hay que recordar que los lunes y viernes es cuando más atenciones reportamos. Pero en comparación a hace dos semanas tenemos esa diferencia, un aumento de más de 200 atenciones”, explicó el galeno.



Y es que en la semana anterior hubo una reducción de un 20 o 30 por ciento de las atenciones debido a la depresión tropical Eta.



Según el galeno, la reducción fue más notable durante el fin de semana ya que recibieron menos de 100 pacientes en los centros.



Una de las lecturas del aumento actual de atenciones es que los pacientes no pudieron acudir al chequeo médico la semana pasada por el fenómeno natural, aunque los triajes siempre estuvieron abiertos. Otra causa es por la libre circulación, pues al no haber una limitante para movilizarse acuden en mayoría.



Prevén un repunte



Guevara advirtió a la población no descuidar las medidas de bioseguridad, ya que prevén un repunte de casos de coronavirus por la doble emergencia, la sanitaria por covid y el impacto de las lluvias y los albergados que están en los refugios. La capital acumula más de 24 mil casos del virus y 639 decesos.