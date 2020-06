Cero ventas ambulantes con el cierre de mercados

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Las vallas de concreto que fueron instaladas en al menos 20 puntos que dan acceso a los mercados cerrados, hasta nuevo aviso, serán resguardadas por elementos de la Policía Nacional, Municipal y agentes del Orden Público para hacer cumplir la disposición.



Además de evitar el paso de los comerciantes a las centrales de abasto, las autoridades de seguridad estarán verificando que no se realicen las ventas ambulantes en los alrededores, ya que estas zonas son focos de contagio de covid-19, según las autoridades sanitarias.



El gerente de Orden Público de la Alcaldía, Donadín Fuentes, manifestó que no permitirán las ventas en estos lugares, ya que fueron advertidos desde la semana pasada.



“No se permitirá la entrada de nadie que vaya a ejercer el comercio. Ya les notificamos que no pueden vender y si lo hacen les decomisaremos el producto”, reiteró Fuentes.



El pasado jueves a las 6:00 de la tarde fueron cerrados los mercados Zonal Belén, San Isidro, Colón, San Miguel, Las Américas y Mama Chepa. Estos serán abiertos cuando tengan un protocolo de operación aprobado por Sinager.



El funcionario explicó que a las personas que habitan dentro de las zonas que estarán cerradas les permitirán el paso, siempre y cuando no lleven productos para comercializar.



También adelantó que estarían instalando más vallas de concreto en otros mercados que estarán cerrados.



Para el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jaír Meza, es importante que los vendedores ambulantes acaten este período de ordenamiento.



“Esperemos no llegar a eso (detenciones y decomisos), esto se trata de volver a empezar. Lo que se busca es que hayan menos focos de infección y que todos los que venden, tanto los internos como los externos, puedan hacerlo de una manera ordenada con las debidas medidas de bioseguridad”, señaló.



Las plazas de ventas habilitadas son la Feria del Agricultor y Artesano del estadio y la de Villa Nueva, Perisur, entre otras.