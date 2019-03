Cisternas del SANAA comienzan a paliar la escasez de agua en la capital de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La escasez de agua que denuncian a diario los pobladores de varios barrios y colonias de la capital comenzó a ser asistida por unos cinco carros cisternas.



Las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) explicaron que de las 10 cisternas que tiene la institución solo cinco se encuentran en óptimas condiciones.



Para atender la sequía que azota a más de 50 barrios y colonias de la ciudad, el ente atiende de acuerdo a prioridades.



“Atendemos aquellos puntos en donde el servicio falló por algún tubo roto, falla en la planta, zona alta o que el servicio no se pudo entregar por la producción”, indicó el gerente de la División Metropolitana del SANAA, Carlos Hernández.



El entrevistado comentó que por medio de cisternas el SANAA atiende un estimado de 25 a 30 puntos.



“Hay prioridades que ya están establecidas como algunas escuelas, hospitales y otras instituciones que por un motivo u otro no tienen o no recibieron el servicio”, agregó el funcionario.



Hernández destacó que la entrega del líquido cristalino es totalmente gratis y puede ser solicitado por las comunidades que presenten problemas.



Negligencia

“Yo pago el agua cada mes y no es posible que tengamos más de 20 días de no recibir el servicio, en el banco no perdonan la factura”, dijo Melissa Fuentes, una afectada del Hato de Enmedio.



Fuentes agregó que la única persona que se queda en su casa es su abuela de la tercera edad, “ella no puede cargar baldes con agua. No queremos más excusas, ya es necesario que resuelvan”.



Los que no logran el servicio del SANAA deben pagar 30 lempiras a las cisternas privadas.