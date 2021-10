Reportan caída de Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel mundial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron fallas en el funcionamiento de estas tres aplicaciones en horas de la mañana de este lunes, aunque hasta el momento la empresa no ha anunciado de los problemas detectados.

Todavía se desconocen los motivos, pero alrededor de las 9:50 de la mañana las tres apps dejaron de funcionar. Algunos pensaron que se trataba de un problema de internet y otros llegaron a cuestionar el funcionamiento del celular, pero trascendió que el problema era propio de las aplicaciones.

La complicación fue reportada por usuarios en varias zonas del mundo, quienes acudieron a Twitter, una de las redes sociales que no sufrió caída del servicio, para exponer su molestia, convirtiendo a WhatsApp en trending toping.

El portal Down Detector indicó a través de gráficos el pico que se disparó tras el reporte de los internautas.

En Honduras las fallas comenzaron a notarse inicialmente en Facebook, pues es una de las aplicaciones más utilizadas. Los mensajes de WhatsApp no se envían y la página social de Facebook e Instagram no cargan.

En el transcurso de las próximas horas se espera que los creadores de las apps se pronuncien a través de su página o cuenta oficial de la app del pajarito ya que son millones de usuarios que están desconectados.

